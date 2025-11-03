Раскрыты подробности боев с окруженными бойцами ВСУ в Красноармейске

МО РФ: Пресечены 4 попытки деблокирования окруженных бойцов ВСУ в Красноармейске

Российские военные пресекли четыре попытки деблокирования окруженных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске. Подробности боев раскрыли в Минобороны России (МО РФ).

По данным оборонного ведомства, для попытки деблокировать солдат ВСУ привлекли силы иностранных наемников из «Интернационального легиона теробороны Украины», а также 32-й механизированной бригады. Они двигались из района населенного пункта Гришино в Донецкой народной республике.

Все четыре попытки деблокировать окруженную в Красноармейске группировку ВСУ были пресечены. Противник во время боев потерял более 50 боевиков.

Российские военные также отразили 10 атак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта с целью выхода из окружения.

Ранее сообщалось, что в районе Красноармейска в окружение попали 9 тысяч бойцов ВСУ. Российские военные взяли под контроль наиболее важные объекты населенного пункта.