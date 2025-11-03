Мир
21:10, 3 ноября 2025

Рейтинг одобрения политики Трампа побил антирекорд в США

CNN: Рейтинг одобрения политики Трампа достиг худшего показателя в 37 %
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Рейтинг одобрения политики президента США Дональда Трампа побил антирекорд и достиг худшего показателя за вторую каденцию главы государства, составив 37 процентов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные опроса.

«Рейтинг одобрения Трампа в опросе составляет 37 процентов, что является худшим показателем за весь его второй срок», — говорится в материале.

В первую каденцию на этом же этапе рейтинг одобрения составлял 36 процентов. Телеканал отметил, что на фоне снижения одобрения политики Трампа укрепляют позиции демократы. По данным опроса, если выборы в Конгресс пройдут сейчас, 47 процентов избирателей проголосуют за Демократическую партию, 42 процента — за республиканцев.

В середине сентября рейтинг одобрения Трампа составлял 39 процентов, при этом рейтинг неодобрения составляет 57 процентов

