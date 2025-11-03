Россиян предостерегли от опасной ошибки при снижении ставок

Финансист: Распределяйте средства между депозитами с разными сроками погашения

Вкладчики на фоне снижения Банком России ключевой ставки ищут новые активы с более выгодными вложениями, однако могут сделать только хуже. Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева, назвала главные ошибки и отметила, что важно распределять средства между депозитами с разными сроками погашения, пишет агентство «Прайм».

Правильное распределение средств поможет регулярно высвобождать часть средств без досрочного расторжения.

«Также важно диверсифицировать инструменты сбережений: сочетать вклады с фиксированной ставкой для стабильности и накопительные счета для оперативного доступа к средствам», — добавила Асяева.

Кроме того, основные риски досрочного погашения, по словам эксперта, связаны с потерей накопленных процентов, так как банк перерасчитывает проценты по ставке «до востребования», а это обычно лишь 0,01-0,1 процента. Например, если вклад был открыт под 18 процентов, вкладчик потеряет всю накопленную доходность.

Кроме того, если вклад открыт недавно, то даже незначительное увеличение ставки по новому предложению не компенсирует потерю уже начисленных процентов Эльмира Асяева Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова

По мнению Асяевой, переводить средства имеет смысл лишь в определенных случаях, например, когда разница в ставках минимум три процентных пункта или же до окончания текущего вклада осталось менее месяца. Также если есть свободные средства для размещения на новых условиях.

Не стоит забывать о внимательном прочтении условий договора, потому что зачастую высокая ставка применяется только к части суммы или при выполнении сложных условий.

В завершении эксперт добавила, что в большинстве случаев гораздо выгоднее сохранить действующий вклад до окончания срока, а не гнаться за новыми предложениями, теряя проценты.