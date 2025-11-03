Россиян предупредили о новых штрафах в сфере ЖКХ

Штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону введут в РФ с 6 ноября

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что в ближайшее время вступит в силу новый закон, устанавливающий штрафы до 40 тысяч рублей за нарушения при подготовке к отопительному периоду. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Депутат предупредил россиян, что новые штрафы введут в стране с 6 ноября. Он уточнил, что, согласно документу, штрафы для юридических лиц, среди которых управляющие компании и теплоснабжающие организации, составят до 40 тысяч рублей.

При этом для должностных лиц, включая руководителей муниципалитетов и владельцев теплосетей, штрафы за несвоевременное устранение неполадок при подготовке к зиме достигнут от пяти до десяти тысяч рублей.

«Традиционно в отопительный сезон поступает огромное количество жалоб жителей на отсутствие тепла и его несвоевременную подачу. Данный закон призван повысить ответственность тех, кто отвечает за этот блок работы», — подчеркнул он.

Ранее Колунов предупредил россиян о наказании за обувь в подъезде. За оставленные в подъезде вещи оштрафуют на 5-15 тысяч рублей, а если нарушителем окажется юрлицо, то сумма взыскания может достигать 300-400 тысяч рублей.