Россиян предупредили о наказании за обувь в подъезде

Депутат Колунов: За оставленную в подъезде обувь россиянам грозит штраф

За оставленную в подъезде обувь жильцам многоквартирных домов грозит штраф. Об этом предупредил россиян зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, пишет ТАСС.

Такое же наказание ждет за коляски, самокаты, велосипеды и прочие личные вещи, которые оставили в тамбуре, коридоре или подъезде жилого дома, добавил депутат.

Колунов пояснил, что такое поведение нарушает правила противопожарной безопасности и технической эксплуатации дома. Посторонние предметы в подъезде увеличивают риск возникновения пожара и мешают людям эвакуироваться в чрезвычайных ситуациях.

Обычных россиян за оставленные в подъезде вещи оштрафуют на 5-15 тысяч рублей, а если нарушителем окажется юрлицо, то сумма взыскания может достигать 300-400 тысяч рублей. Заметившим чужие вещи в тамбуре или коридоре парламентарий посоветовал обратиться в управляющую компанию — специалисты придут с проверкой и потребуют убрать завалы.

Ранее Колунов предупредил россиян о штрафах за курение на общих балконах — за это могут оштрафовать на сумму от 500 до 1500 рублей. Депутат добавил, что, помимо этого, жильцам многоквартирных домов запрещено курить в лифтах, на лестницах и в подъездах.