Россиянам напомнили о наказании за курение на общих балконах

Депутат Колунов: Курение на общих балконах многоквартирных домов чревато штрафом

Курение на общих балконах многоквартирных домов чревато штрафом. О наказании за это россиянам напомнил заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в разговоре с агентством РИА Новости.

Парламентарий отметил, что, вопреки распространенному убеждению, общая балконная зона в подъездах не относится к «улице» и по закону курить на ней нельзя. «На практике жильцы про данный запрет не знают, устанавливают на общих балконах пепельницы и курят на постоянной основе, думая, что это "не подъезд", а "улица". Отмечу, что курение на общем балконе в многоквартирных домах является правонарушением и грозит штрафом от 500 до 1,5 тысячи рублей», — поделился информацией Колунов. Он добавил, что, помимо этого, жильцам многоквартирных домов запрещено курить в лифтах, на лестницах и в подъездах.

Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что загорающих в нижнем белье на балконе могут оштрафовать либо арестовать на 15 суток по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Специалист пояснил, что загорание на балконе без одежды или в белье расценивается как мелкое хулиганство.

