Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:23, 3 ноября 2025Россия

Россиянам назвали штрафы за нечитаемые номера авто в плохую погоду

Роскачество: Езда с нечитаемыми номерами авто наказывается штрафом в 500 рублей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

За нечитаемые номера авто в плохую погоду россиянам грозят штрафы. Об этом сообщает RT со ссылкой на Роскачество.

Отмечается, что езда с нечитаемыми (загрязненными или поврежденными) номерами без признаков умысла наказывается штрафом в 500 рублей или предупреждением.

Между тем, установка предметов или нанесение покрытий, затрудняющих идентификацию знаков, влечет более суровое наказание — штраф в размере пять тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Ранее россиян предупредили о наказании за замену номеров на европейские, чтобы не платить за парковку. Тех, кто попадется на таком правонарушении, в соответствии со статьей 12.2 КоАП (управление транспортного средства с нарушением правил установки регистрационных знаков) оштрафуют на сумму до 500 тысяч рублей или лишат водительских прав на год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk. Какое решение принял президент США?

    Хакеры выкрали сведения о расположении воинских частей СБУ

    Экс-аналитик португальской разведки заявил о готовности страны отправить войска на Украину

    В России заявили о панике Запада из-за «Буревестника» и «Посейдона»

    На Западе назвали вероятный район конфликта между Россией и НАТО

    В Иране рассказали о влиянии войны с Израилем на отношения с Россией

    Умерла журналист Мария Фролова

    На Западе сделали резонансное заявление о ВС России

    Россиянам назвали самые востребованные профессии

    Медведева показала фото в жакете с откровенным декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости