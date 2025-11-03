Россиянам назвали самые востребованные профессии

Hh.ru: Повара стали самыми востребованными специалистами в 3 квартале 2025 года

В третьем квартале текущего года самыми востребованными специалистами в России стали повара, пекари, кондитеры, администраторы, а также официанты и бармены. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter.

Компании в третьем квартале искали более 63,5 тысяч поваров, пекарей и кондитеров. Заработная плата с начала года для специалистов кухни выросла на 8,5 тысяч рублей, до 72,6 тысячи, соответственно.

На втором месте по числу свободных рабочих мест — администраторы. В этот период можно было найти почти 49 тысяч вакансий, с заработной платой более 58 тысяч рублей.

Третье место у официантов, барменов и бариста, на них приходится около 35,2 тысячи новых мест с зарплатой более 67,7 тысячи рублей.

«Есть в рейтинге и инженерные, а также офисные профессии: начальники смены, экономисты, инженеры по охране труда, специалисты по подбору персонала, инженеры по эксплуатации», — отмечается в исследовании.

Таким образом, российский рынок труда со стороны работодателей показывает достаточно сбалансированный спрос на специалистов разных сфер.

