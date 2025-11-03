Россиянам назвали самые востребованные профессии

В третьем квартале текущего года самыми востребованными специалистами в России стали повара, пекари, кондитеры, администраторы, а также официанты и бармены. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter.
Компании в третьем квартале искали более 63,5 тысяч поваров, пекарей и кондитеров. Заработная плата с начала года для специалистов кухни выросла на 8,5 тысяч рублей, до 72,6 тысячи, соответственно.
На втором месте по числу свободных рабочих мест — администраторы. В этот период можно было найти почти 49 тысяч вакансий, с заработной платой более 58 тысяч рублей.
Третье место у официантов, барменов и бариста, на них приходится около 35,2 тысячи новых мест с зарплатой более 67,7 тысячи рублей.
«Есть в рейтинге и инженерные, а также офисные профессии: начальники смены, экономисты, инженеры по охране труда, специалисты по подбору персонала, инженеры по эксплуатации», — отмечается в исследовании.
Таким образом, российский рынок труда со стороны работодателей показывает достаточно сбалансированный спрос на специалистов разных сфер.
Ранее президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова в разговоре с «Лентой.ру» предостерегла россиян от самых распространенных ошибок при откликах на вакансии.