Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:55, 3 ноября 2025Россия

Россиянам назвали самые востребованные профессии

Hh.ru: Повара стали самыми востребованными специалистами в 3 квартале 2025 года
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: City News Moskva / Global Look Press

В третьем квартале текущего года самыми востребованными специалистами в России стали повара, пекари, кондитеры, администраторы, а также официанты и бармены. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса HeadHunter.

Компании в третьем квартале искали более 63,5 тысяч поваров, пекарей и кондитеров. Заработная плата с начала года для специалистов кухни выросла на 8,5 тысяч рублей, до 72,6 тысячи, соответственно.

На втором месте по числу свободных рабочих мест — администраторы. В этот период можно было найти почти 49 тысяч вакансий, с заработной платой более 58 тысяч рублей.

Третье место у официантов, барменов и бариста, на них приходится около 35,2 тысячи новых мест с зарплатой более 67,7 тысячи рублей.

«Есть в рейтинге и инженерные, а также офисные профессии: начальники смены, экономисты, инженеры по охране труда, специалисты по подбору персонала, инженеры по эксплуатации», — отмечается в исследовании.

Таким образом, российский рынок труда со стороны работодателей показывает достаточно сбалансированный спрос на специалистов разных сфер.

Ранее президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова в разговоре с «Лентой.ру» предостерегла россиян от самых распространенных ошибок при откликах на вакансии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk. Какое решение принял президент США?

    Хакеры выкрали сведения о расположении воинских частей СБУ

    Экс-аналитик португальской разведки заявил о готовности страны отправить войска на Украину

    В России заявили о панике Запада из-за «Буревестника» и «Посейдона»

    На Западе назвали вероятный район конфликта между Россией и НАТО

    В Иране рассказали о влиянии войны с Израилем на отношения с Россией

    Умерла журналист Мария Фролова

    На Западе сделали резонансное заявление о ВС России

    Россиянам назвали самые востребованные профессии

    Медведева показала фото в жакете с откровенным декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости