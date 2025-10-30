Россиян предостерегли от самых распространенных ошибок при поиске работы

Карьерный консультант Курбанова предостерегла от спешки при поиске работы осенью

Проработанное резюме и понимание, как презентовать себя на собеседовании, — ключ к успеху в поиске работы, рассказала президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова. В разговоре с «Лентой.ру» она предостерегла россиян от самых распространенных ошибок при откликах на вакансии.

Специалист отметила, что компании возвращаются к обычному ритму найма после отпусков, формируют бюджеты и открывают новые вакансии.

«У соискателей осень ассоциируется с "новым стартом". Но воспринимать осень как единственно правильный сезон для поиска работы не стоит. На самом деле активные кандидаты, которые ищут работу летом или даже в период новогодних праздников, часто оказываются в выигрыше: конкуренция в это время значительно ниже, а работодатели, которым срочно нужны сотрудники, готовы быстрее принимать решения и идти навстречу кандидатам, охотнее соглашаясь на их условия», — поделилась Курбанова.

По словам эксперта, конкуренция среди специалистов осенью возрастает, и те, кто выходит на рынок труда без подготовки, рискуют упустить хорошие возможности.

Важно заранее позаботиться о качественном резюме, подготовке к собеседованиям и продумать стратегию поиска, а не «тренироваться» на реальных вакансиях. Другими словами, хоть осень и традиционно считается пиком найма, выигрывают те, кто ищет работу системно и круглогодично, а не подстраивается под сезонные колебания Айгюн Курбанова основательница «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов

«Осенью многие соискатели допускают типичные ошибки, которые связаны в первую очередь со спешкой и недостаточной подготовкой. Одна из самых распространенных проблем — неадаптированные резюме. Большинство компаний используют автоматизированные системы отбора, поэтому важно подбирать релевантные ключевые слова из описания вакансии, чтобы пройти первичный фильтр», — рассказала Курбанова.

Специалист добавила, что еще одна частая ошибка — недостаточная проработка сопроводительного письма. Несмотря на мнение, что их никто не читает, грамотно написанное и персонализированное письмо — возможность выделиться на фоне десятков однотипных откликов, отметила она.

«Осенью вакансий действительно больше, и у кандидатов возникает иллюзия, что можно повыбирать. Но если резюме составлено формально, а собеседования проходят без подготовки, то конкурентные преимущества быстро теряются. Многие вспоминают о корректировке резюме и работе с карьерным консультантом только через несколько месяцев безуспешных поисков, когда лучшие возможности уже упущены. Поэтому ключ к успеху — выйти на рынок заранее подготовленным, с проработанным резюме и четким пониманием, как презентовать себя на собеседовании», — посоветовала эксперт.

Чтобы выделиться на рынке труда среди множества кандидатов в насыщенный осенний период, важно подходить к поиску работы стратегически. Начните с тщательной подготовки Айгюн Курбанова основательница «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов

Также Курбанова рекомендовала пользоваться ИИ. По ее мнению, алгоритмы помогут ускорить подготовку и повысить качество откликов — с помощью ИИ можно адаптировать резюме под конкретные вакансии, собрать аналитику о компании и подготовиться к интервью.

Специалист заключила, что главное — это всегда приходить на собеседование готовым и знать, чем живет компания.

«Это покажет вашу вовлеченность и подчеркнет серьезность намерений. При этом важна уместность — не задавайте слишком много вопросов на первом этапе и не обсуждайте бытовые детали вроде графика или отпусков с рекрутером при первом знакомстве. Компетентность, подготовленность и уважение к процессу отбора — это то, что позволяет кандидату выделиться на фоне сотен других соискателей вне зависимости от уровня активности на рынке труда», — добавила собеседница.

