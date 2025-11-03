Россиянке насчитали «коммуналку» на 11 миллионов рублей за пустующую квартиру

Жительница Ярославля получила счет на 11 миллионов рублей за коммунальные услуги

Жительница Ярославля по имени Лилия получила счет на 11,5 миллиона рублей за коммунальные услуги. Об этом пишет «112» в Telegram.

Уточняется, что квитанция пришла за квартиру в поселке под Тамбовом, где россиянка ранее жила. Известно, что площадь недвижимости — почти 33 квадратных метра, и жилье пустует уже несколько лет.

При этом в квитанции утверждается, что за октябрь в квартире было израсходовано по 100 тысяч кубометров холодной воды. «Лилия обратилась в ЖКХ, там разбираются с произошедшим», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что до 2027 года россиянам не будут начислять повышенные пени за долги по «коммуналке». Об этом напомнил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.