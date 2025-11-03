Экономика
14:36, 3 ноября 2025Экономика

Россиянке насчитали «коммуналку» на 11 миллионов рублей за пустующую квартиру

Жительница Ярославля получила счет на 11 миллионов рублей за коммунальные услуги
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жительница Ярославля по имени Лилия получила счет на 11,5 миллиона рублей за коммунальные услуги. Об этом пишет «112» в Telegram.

Уточняется, что квитанция пришла за квартиру в поселке под Тамбовом, где россиянка ранее жила. Известно, что площадь недвижимости — почти 33 квадратных метра, и жилье пустует уже несколько лет.

При этом в квитанции утверждается, что за октябрь в квартире было израсходовано по 100 тысяч кубометров холодной воды. «Лилия обратилась в ЖКХ, там разбираются с произошедшим», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что до 2027 года россиянам не будут начислять повышенные пени за долги по «коммуналке». Об этом напомнил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

