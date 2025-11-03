Российских депутатов призвали ходить на работу в сюртуках

Милонов: Депутаты должны ходить в форме по примеру парламента Российской империи

Депутаты должны ходить в форме по примеру парламента Российской империи. Об этом заявил депутат Виталий Милонов, его цитирует «Газета.Ru».

Ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что через 30 лет люди постепенно начнут отдавать предпочтение удобству вместо элегантности. Взгляды на моду изменятся, и, как следствие, депутаты будут ходить в Госдуму в спортивных костюмах.

Депутат опроверг такую точку зрения — в Европарламенте могут ходить хоть без штанов, хоть в банановых листьях. Российских же слуг народа он призвал вместо ношения бездуховных иностранных костюмов выбирать более строгую одежду.

«В русский парламент люди, надеюсь, перестанут надевать всякие разные итальянские, французские, английские костюмчики дорогостоящие — бездуховные, безнравственно дорогие, а будут ходить в сюртуках, в неких френчах. Я считаю, что мы вернемся к тому, что депутаты Госдумы будут ходить в форме, как подобает депутатам российского парламента великой нашей империи», — пояснил Милонов.

Ранее Милонов высказывался о желании купить валенки с российским гербом на распродаже. Его внимание привлекли снимки из парламентского магазина в Госдуме, которые опубликовала Ксения Собчак. Парламентарий назвал данную обувь интересной и признался, что он ее не видел. «Жду, когда будет распродажа, потому что очень хотел бы купить комплект: такие сапожки и попону для лошади. Но если не будет для лошади, хотя бы для пони в таком же оформлении. И шапку соответствующую тоже», — признался он и отметил, чтобы хотел бы встретить в этих валенках Новый год.