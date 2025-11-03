Румыния купила у Нидерландов 18 истребителей за один евро

Румыния и Нидерланды подписали контракт о передаче 18 F-16 за один евро

Румыния и Нидерланды подписали в Бухаресте межправительственный контракт о передаче истребителей F-16 Fighting Falcon, которые перейдут в собственность Румынии по символической цене в один евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на румынское министерство национальной обороны.

Известно, что Румыния купила у Нидерландов 18 истребителей по цене в один евро. Румыния оплатит налог на добавленную стоимость 21 миллион евро.

«Центр подготовки летчиков для полетов на истребителях F-16 превратил Румынию в европейский хаб для всех государств, которые имеют или будут иметь такие самолеты», — сказал министр обороны Румынии Йонуц Моштяну.

Ранее на Украине заметили F-16 с необычным набором вооружения. В него вошли высокоточные бомбы, а не только ракеты класса «воздух-воздух»