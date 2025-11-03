Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:52, 3 ноября 2025Экономика

Румыния купила у Нидерландов 18 истребителей за один евро

Румыния и Нидерланды подписали контракт о передаче 18 F-16 за один евро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Румыния и Нидерланды подписали в Бухаресте межправительственный контракт о передаче истребителей F-16 Fighting Falcon, которые перейдут в собственность Румынии по символической цене в один евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на румынское министерство национальной обороны.

Известно, что Румыния купила у Нидерландов 18 истребителей по цене в один евро. Румыния оплатит налог на добавленную стоимость 21 миллион евро.

«Центр подготовки летчиков для полетов на истребителях F-16 превратил Румынию в европейский хаб для всех государств, которые имеют или будут иметь такие самолеты», — сказал министр обороны Румынии Йонуц Моштяну.

Ранее на Украине заметили F-16 с необычным набором вооружения. В него вошли высокоточные бомбы, а не только ракеты класса «воздух-воздух»

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский министр открестился от угрозы стереть Москву с карты мира. Он обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по России

    В российском городе мужчина въехал в частный дом

    Назван неочевидный симптом рака

    Ирландия сократила срок оплаты жилья украинским беженцам

    Тренер сербского футбольного клуба умер во время матча

    Раскрыты подробности смертельного ДТП с детской хоккейной командой

    На Украине признали удар по плацу во время награждения военных ВСУ

    При атаке ВСУ на российский регион пострадал гражданский

    В российском регионе из-за удара ВСУ по подстанции отключился свет

    Румыния купила у Нидерландов 18 истребителей за один евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости