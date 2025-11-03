Раскрыты заработки в США собиравшего деньги для ВСУ российского певца

Певец Покровский зарабатывает в США до нескольких тысяч долларов за концерт

Лидер рок-группы «Ногу свело!» Макс Покровский (признан Минюстом России иностранным агентом), ранее собиравший деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ), выступает в США в небольших барах и ресторанах. Об этом стало известно Shot.

«В ближайшее время он планирует выступить в Детройте, Чикаго и Миннеаполисе. Но большие залы [Покровскому] собирать не удается», — говорится в материале. Уточняется, что лидер рок-группы поет на английском языке.

Вход на концерт уехавшего из России певца стоит около 100 долларов. За одно выступление, как заявили в издании, Покровский зарабатывает до нескольких тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что основатель «Ногу свело!» пожаловался на крыс и запах мочи в Нью-Йорке, где он проживает. По словам Покровского, его очень волнует, кто станет новым мэром этого города.