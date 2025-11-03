Стало известно о числе контрактников в украинской армии

Доброволец Белый заявил, что в ВСУ остались единицы контрактников

Доброволец батальона имени Максима Кривоноса, созданного из бывших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), с позывным Белый заявил, что в украинских войсках остались единицы контрактников, так как их заменили мобилизованные. Его слова передает РИА Новости

«Из регулярных войск из контрактников уже практически никого не было — единицы. Тех, кто оставался жив, делали инструкторами, чтобы они обучали мобилизованных в учебных центрах, которые находились в лесах», — сказал военный.

При этом он отметил, что в начале специальной военной операции (СВО) его бригада состояла в основном из людей, которые добровольно подписали контракт на службу. «С начала СВО, в 22-м году, я служил в бригаде, где в основном были контрактники (...). С проведением непосредственно боевых действий человеческий ресурс быстро исчерпался. Это все заменялось мобилизованными», — подчеркнул он.

Ранее Белый рассказал о случаях «увольнения» с военной службы на Украине за деньги. Доброволец добавил, что такая схема уклонения от службы в рядах ВСУ действовала при участии командования подразделения и территориальных центров комплектования.