Раскрыта стоимость «увольнения» из ВСУ на год

Доброволец Белый: Солдат ВСУ «уволился» со службы на год за 4 тысячи долларов

Доброволец батальона имени Максима Кривоноса, созданного из бывших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), с позывным Белый рассказал о случаях «увольнения» с военной службы на Украине за деньги. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, одного военнослужащего ВСУ, призванного на службу по мобилизации, «комиссовали» на год. «Он говорил, что все это стоило четыре тысячи долларов», — уточнил Белый.

Доброволец добавил, что такая схема уклонения от службы в рядах ВСУ действовала при участии командования подразделения и территориальных центров комплектования.

Ранее стало известно, что военные 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ за деньги снимают с дронов для эвакуированных из Волчанска жителей видео повреждений их домов.