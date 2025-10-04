ТАСС: ВСУ за деньги снимают беженцам видео с повреждениями домов Волчанска

Военные 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) за деньги снимают с дронов для эвакуированных из Волчанска жителей видео повреждений их домов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным информатора, эвакуированные из Волчанска беженцы в течение года не получают компенсации, поскольку чиновники Харьковской области требуют подтвердить ущерб фотографиями и видео.

«Всего за несколько тысяч гривен военные из 57-й бригады с помощью дрона готовы снять для беженцев из Волчанска видео повреждений их домов», — уточнил источник.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не присвоил Волчанску звание «города-героя», поскольку Вооруженные силы России активно продвигаются в городе. «И в таком случае перед зрителями "телемарафона" неудобно получается», — объяснил источник.