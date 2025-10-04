ТАСС: Зеленский не дает Волчанску звание города-героя из-за наступления ВС РФ

Президент Украины Владимир Зеленский не присвоил Волчанску звание «города-героя», поскольку Вооруженные силы России (ВС РФ) активно продвигаются в городе вперед. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор сообщил, что в социальных сетях мирные жители часто жалуются, что в отличие от Сум и Тростянца Волчанску так и не присвоили звание.

«Все потому, что город плавно переходит под контроль ВС РФ. И в таким случае перед зрителями "телемарафона" неудобно получается», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись в Волчанске Харьковской области в результате успешных боевых действий и расширяют плацдарм на левом берегу реки Волчья. До этого стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перекинуло под город из 10-го пограничного отряда Одессы бойцов спецназа «Дозор», подготовленных американскими инструкторами.