Стало известно о сотнях жертв стрельбы в период хеллоуинских выходных в США

Фото: Emily Elconin / Getty Images

Более 300 жителей США пострадали в результате стрельбы в период хеллоуинских выходных, из них более 100 человек не выжили. О сотнях жертв стало известно из подсчетов РИА Новости.

По данным агентства, стрельба происходила на вечеринках по случаю празднования Хеллоуина. Так, в Кливленде ранили участников вечеринки в арендованном коттедже, а в Миннесоте был зафиксирован случай стрельбы возле одного из баров.

Всего за выходные произошло более 250 случаев стрельбы. Среди пострадавших есть подростки. В частности, в Юте были ранены двое несовершеннолетних, еще одного спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что на вечеринке подростков в большом арендованном доме в штате Огайо в США произошла стрельба, девять человек пострадали. Несовершеннолетние собрались на вечеринку в честь дня рождения, анонсированную в социальных сетях.

