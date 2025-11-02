Мир
В США на вечеринке подростков произошла стрельба

В США девять человек пострадали при стрельбе в штате Огайо на вечеринке
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Daniel Becerril / Reuters

На вечеринке подростков в штате Огайо в США произошла стрельба, девять человек пострадали. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Все произошло в поселке Бат на северо-востоке Огайо.

«В воскресенье в большом арендованном доме, где подростки собрались на вечеринку в честь дня рождения, анонсированную в социальных сетях, произошла стрельба, в результате которой пострадали девять человек», — говорится в публикации.

Среди получивших ранения могут быть как несовершеннолетние, так и взрослые. О задержаниях на данный момент не сообщалось.

В этот же день стало известно, что около конного клуба в Ленинградской области раздалась стрельба. Неподалеку от места происшествия в лесополосе обнаружили три гильзы от автоматического оружия.

