Трамп прокомментировал возможность уничтожения ХАМАС

Президент США Трамп заявил, что ХАМАС при необходимости будет уничтожен

Президент США Дональд Трамп в интервью CBS заявил, что ХАМАС при необходимости будет уничтожено.

По словам американского лидера, движение об этом знает.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social пригрозил последствиями радикальному палестинскому движению ХАМАС за отказ вернуть тела заложников. Он уточнил, что если это не будет сделано за 48 часов, страны-участницы соглашения по урегулированию в Газе примут меры.

До этого глава Белого дома заявил, что некоторые союзники Штатов на Ближнем Востоке готовы ввести войска в сектор Газа, если радикальное палестинское движение нарушит договоренности о мире.