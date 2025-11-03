Мир
04:45, 3 ноября 2025Мир

Трамп прокомментировал возможность уничтожения ХАМАС

Президент США Трамп заявил, что ХАМАС при необходимости будет уничтожен
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в интервью CBS заявил, что ХАМАС при необходимости будет уничтожено.

По словам американского лидера, движение об этом знает.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social пригрозил последствиями радикальному палестинскому движению ХАМАС за отказ вернуть тела заложников. Он уточнил, что если это не будет сделано за 48 часов, страны-участницы соглашения по урегулированию в Газе примут меры.

До этого глава Белого дома заявил, что некоторые союзники Штатов на Ближнем Востоке готовы ввести войска в сектор Газа, если радикальное палестинское движение нарушит договоренности о мире.

    Все новости