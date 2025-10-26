Трамп пригрозил последствиями ХАМАС за отказ вернуть тела заложников

Трамп: Против ХАМАС примут меры, если они не вернут тела заложников за 48 часов

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил последствиями радикальному палестинскому движению ХАМАС за отказ вернуть тела заложников. Он подчеркнул, что если это не будет сделано за 48 часов, страны-участницы соглашения по урегулированию в Газе примут меры.

«ХАМАСу придется как можно скорее начать возвращать тела погибших заложников, включая двух американцев, иначе другие страны, участвующие в этом великом мирном договоре, примут меры», — написал политик.

Трамп добавил, что некоторые тела невозможно передать, потому что к ним затруднен доступ, но другие по непонятным причинам до сих пор не переданы Израилю.

Ранее американский лидер заявил, что некоторые союзники США на Ближнем Востоке готовы ввести войска в сектор Газа, если радикальное палестинское движение нарушит договоренности о мире.

