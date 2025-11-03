Мир
Трамп рассказал об одном желании Путина

Трамп: Путин хочет экономического сотрудничества, торговли с США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент России Владимир Путин желает экономического сотрудничества с США. Такое мнение выразил в интервью телеканалу CBS американский лидер Дональд Трамп.

«И я думаю, он [Владимир Путин] хочет прийти и торговать с нами, сделать много денег для русских», — отметил глава Белого дома.

По словам Трампа, между Москвой и Вашингтоном не так уж много деловых контактов «из-за глупости».

23 октября президент США отменил встречу с российским коллегой в Будапеште. По словам Трампа, у него сложилось впечатление, что он «не сможет достичь нужной цели», однако американский глава не стал отвергать возможность встречи в будущем.

