Трамп заявил о переводе производства микрочипов в США

Трамп заявил, что компании переводят производство микрочипов с Тайваня в США

Крупнейние компании с Тайваня переводят производство микрочипов в Соединенные Штаты из-за пошлин. Об этом заявил президент США в интервью телеканалу CBS News.

«Крупнейшие компании уходят из Тайваня и приходят в США — именно из-за пошлин. Без них этого бы не произошло», — подчеркнул Трамп, отметив, что через два года Соединенные Штаты будут контролировать 40-50 процентов рынка микрочипов.

В августе президент США повысил торговые пошлины для Тайваня, Канады, Швейцарии и еще некоторых стран. Лидером опубликованного списка по размеру новых тарифов стали Лаос и Мьянма (40 процентов), а также Швейцария (39 процентов). Кроме того, высокие тарифы затронули Канаду (35 процентов), Тайвань и Шри-Ланку (20 процентов), ЮАР (30 процентов).