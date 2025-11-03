Бывший СССР
Удар «Искандера» уничтожил элиту ВСУ на плацу во время награждения

«Искандеры» уничтожили элиту ВСУ во время награждения в Днепропетровской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В Днепропетровской области нанесен высокоточный удар российским тактическим ракетным комплексом «Искандер». Об этом со ссылкой на украинского журналиста Дмитрия Святненко сообщает «Российская газета» в понедельник, 3 ноября.

По словам журналиста, в момент удара на плацу награждали элиту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди награжденных был и воевавший в ВСУ с 2023 года брат журналиста. Количество раненых и погибших в результате удара журналист не уточнил.

3 ноября баллистические ракеты «Искандер» ударили по целям в Днепропетровске, Запорожье и Ромнах. Беспилотные летательные аппараты били по Николаеву, Конотопу и Нежину. Кроме того, российские МиГ-31 тремя ракетами «Кинжал» атаковали аэродром Озерное под Житомиром.

