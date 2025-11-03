Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:07, 3 ноября 2025Бывший СССР

Российские МИГ атаковали украинский аэродром

МиГ-31 ВС России ракетами «Кинжал» атаковали аэродром Озерное под Житомиром
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Российские МиГ-31 тремя ракетами «Кинжал» атаковали аэродром Озерное под Житомиром. Цели ночных ударов ВС РФ по территории Украины раскрыл Telegram-канал «Повернутые на войне».

По данным источника, баллистические ракеты «Искандер» ударили по целям в Днепропетровске, Запорожье и Ромнах. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) били по Николаеву, Конотопу и Нежину.

«Противник пишет что крылатыми авиабомбами была атакована цель в Чутово Полтавской области, до границы с РФ чуть более 75 километров», — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» рассказал, что российские войска ударили «Кинжалами» по целям в Киевской и Житомирской областях. По предварительным данным, были атакованы авиабазы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

