01:27, 3 ноября 2025Бывший СССР

ВС России ударили по Украине ракетами «Кинжал»

ВС России ударили «Кинжалами» по объектам ВСУ в Киевской и Житомирской областях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

ВС России ударили ракетами «Кинжал» по объектам ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Удары были нанесены по целям в Киевской и Житомирской областях Украины. По предварительным данным, Российская армия атаковала авиабазы Вооруженных сил Украины.

В ночь на 30 октября по территории Украины был нанесен массированный удар. Целями стали военные и энергетические объекты, при атаке были задействованы более 100 дронов-камикадзе «Герань-2», десятки «Кинжалов» и «Калибров».

В ночь на 22 октября столица Украины подверглась новой ракетной атаке, в результате произошел пожар на ТЭЦ-5. Также появились сведения об ударе по ТЭЦ-6.

