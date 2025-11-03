Бывший СССР
06:20, 3 ноября 2025Бывший СССР

Украинским войскам предложили стать «армией Бога» и завоевать Китай

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Основатель партии «Братство» (организация признана террористической и запрещена в России) Дмитрий Корчинский (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) предложил украинским войскам завоевать Китай. Отрывок его интервью приводит издание «Страна» в Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны превратиться в «армию Бога», тогда они станут непобедимы. «Когда это произойдет, эта армия сможет победить кого угодно. Армия Бога сможет перейти Урал, и покорить Сибирь, Китай и все что угодно», — подчеркнул политик.

По данным издания, сам Корчинский и его сын так и не изъявили желания присоединиться к боевым действиям, вступив в ряды ВСУ.

Ранее Корчинский предложил пожизненно сажать украинцев за кривой взгляд на военкомов. «Если завтра работники ТЦК [территориальных центров комплектования; аналог военкоматов] объявят забастовку, фронт рухнет через месяц, россияне будут под Львовом — через два», — предупредил он.

