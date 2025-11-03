Критиковавшему офис Зеленского нардепу Шевченко грозит пожизненный срок

Украинский народный депутат Евгений Шевченко, открыто критиковавший офис президента Украины Владимира Зеленского, предстанет перед судом по уголовному делу о государственной измене. Об этом со ссылкой на прокуратуру Telegram-канале сообщает издание «Страна».

По мнению украинского следствия, Шевченко систематически распространял в социальных сетях пророссийские нарративы, дискредитировал действующую власть и международных партнеров Киева. Теперь ему грозит пожизненный срок по уголовному делу о госизмене, коллаборационизме и мошенничестве.

Последний пункт обвинения связан с личными контактами нардепа с представителями политического руководства Белоруссии. Следствие полагает, что Шевченко создавал искусственные препятствия при выполнении контракта на поставку минеральных удобрений, навязывая контракт с предприятием собственного сына.

Проблемы у депутата начались после открытого конфликта с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Вскоре после этого у него прошел обыск, ему было предъявлено обвинение в госизмене.