Умер российский политик и правозащитник Валерий Борщев

Правозащитник и политик Валерий Борщев умер на 82 году жизни
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский политик и правозащитник Валерий Борщев умер на 82 году жизни. Об этом сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева.

Автор закона об общественном контроле боролся с тяжелой болезнью и отказывался ложиться в больницу, поэтому из его комнаты сделали хосписную палату. «Последний год не вставал.
Но был активен. Звонил. Пытался помочь разным людям, попавшим в беду», — добавила Меркачева.

Борщев родился в 1943 году в селе Черняное Тамбовской области. После распада СССР стал депутатом Московского городского совета, затем депутатом Госдумы от партии «Яблоко».

