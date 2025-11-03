На 34-году жизни умерла журналист Мария Фролова

Журналист Мария Фролова 2 ноября умерла в Москве на 34-м году жизни. О скоропостижной кончине «Ленте.ру» сообщил ее муж Алексей Стейнерт.

Мария родилась 17 июля 1992 года в Ярославле. Окончив школу, поступила в Московский государственный институт культуры на факультет социально-культурной деятельности, а позже получила дополнительное юридическое образование.

Журналистикой Мария Фролова увлеклась на первом курсе института, став корреспондентом ярославской газеты «Юность». За время учебы успела поработать корреспондентом и фотокором газет «Родной город» (Ярославль) и «Аргументы и факты Ярославль», ИА «Блокнот».

В 2017 году Мария пришла в «Ленту.ру», в отдел «Силовые структуры». Благодаря своему таланту, трудолюбию и журналистскому чутью она очень скоро превратилась в настоящего профессионала. Помимо криминальных новостей, Мария бралась за такие сложные темы, как злоупотребления в правоохранительных органах и домашнее насилие. Ее репортажи и расследования отличались вниманием к деталям, глубоким проникновением в тему и особой интонацией, подчеркивающей человеческую трагедию. В 2021 году Мария Фролова перешла из «Ленты.ру» в «Известия», где продолжала писать статьи по социальной проблематике.

Где бы ни работала Мария, коллеги неизменно отмечали не только ее талант и профессионализм, но и душевную чуткость, умение дружить и сострадать.

Коллектив «Ленты.ру» выражает искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Марии Фроловой.