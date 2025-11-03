Бывший СССР
В ДНР раскрыли настроения оставшихся без снабжения солдат ВСУ под Димитровом

Кимаковский: Солдаты ВСУ под Димитровом задумываются над бегством и пленом
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Димитровом задумываются над бегством и сдачей в плен. Настроения украинских военнослужащих раскрыл советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, пишет ТАСС.

«Боевики вооруженных формирований Украины, которые продолжительное время остаются без снабжения под Димитровом, рассматривают возможность дезертировать или сдаться в плен», — заявил собеседник агентства.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал критической для ВСУ ситуацию в Димитрове. Кроме того, по его словам, Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются в районе села Звановка и города Северск в ДНР.

Перед этим сообщалось, что падение Красноармейска (украинское название — Покровск) для украинской армии может стать событием, сопоставимым с потерей Авдеевки или Угледара. Об этом заявил военный аналитик Сергей Полетаев.

