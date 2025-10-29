Аналитик Полетаев: ВСУ не смогут удержать западную часть ДНР без Красноармейска

Падение Красноармейска (украинское название — Покровск) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) может стать событием, сопоставимым с потерей Авдеевки или Угледара. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» порассуждал военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

По его словам, эта городская агломерация представляет собой хорошо укрепленную крепость, без контроля над которой украинская армия не сможет удерживать значительную часть территорий на западе Донецкой народной республики и в Днепропетровской области.

«Закрепиться в этом районе за каким-то другим городом практически нереально. Формально за этой агломерацией начинается линия полевых укреплений, но насколько они готовы и есть ли у украинцев резервы, чтобы их занять — большой вопрос», — сказал Полетаев.

Красноармейск — один из крупнейших центров угольной промышленности Украины. До 2022 года в агломерации проживало около 400 тысяч человек.

Ранее командование группировки «Восток» Вооруженных ВСУ назвало оговоркой слова собственного спикера Григория Шаповала о прорыве российских войск в Димитров, город-спутник Красноармейска. По сообщению пресс-службы, ситуация в городе «полностью контролируется».