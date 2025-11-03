В Европе решили оценить последствия продажи активов «Лукойла» в ЕС

Жилл: Еврокомиссия проводит оценку потенциальной продажи активов «Лукойла» в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) проводит оценку потенциальной продажи активов «Лукойла» в странах Европейского союза (ЕС). Об этом решении органа заявил представитель ЕК Олоф Жилл, его цитирует РИА Новости.

В конце октября Минфин США ввел первые с момента возвращения на должность главы Белого дома Дональда Трампа санкции против России. Меры коснулись экспорта нефти — в американский SDN-List попал «Лукойл». Российская нефтегазовая компания объявила о намерении продать все зарубежные активы.

«По этому вопросу мы находимся в контакте с Болгарией и всеми государствами-членами, чтобы понять все последствия предполагаемой продажи международных активов "Лукойла". В настоящее время мы не можем сказать больше», — заявил Жилл.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин и управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин полагают, что реальная стоимость долей «Лукойла» в зарубежных предприятиях достигает 10 миллиардов долларов.

«Лукойл» владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами в странах Евросоюза, сетью АЗС в 20 странах, производством масел в Австрии и Финляндии. Также компания участвует в разработке месторождений в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане, в проектах в Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике.