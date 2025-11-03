В Иране обвинили США в управлении Евросоюзом

Политолог Дешири: США управляют Евросоюзом в вопросе переговоров с Ираном

США управляют Европейским союзом (ЕС) в вопросе переговоров с Ираном по его ядерной программе. Об этом заявил декан Университета международных отношений при Министерстве иностранных дел Ирана, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Мохаммад Реза Дешири в интервью «Ленте.ру».

По словам политолога, Евросоюз, запросивший возобновление санкций ООН против Ирана, сам превратил себя в второстепенного участника переговоров, отдав США главную роль в переговорном процессе. Дешири добавил, что страны ЕС фактически предложили Ирану вести переговоры с США напрямую. Он также подчеркнул, что возобновление санкций продемонстрировало Тегерану, что переговоры с европейскими странами не имеют смысла и не приносят результатов.

«Можно сделать вывод, что США управляют Европейским союзом, а европейцы не имеют собственной позиции по иранской ядерной программе», — отметил Дешири.

28 августа Франция, Германия и Великобритания решили запустить механизм быстрого реагирования (snapback), который позволяет восстановить жесткие санкции ООН против Ирана.