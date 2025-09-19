Мир
Россия обвинила Британию с Германией и Францией в нарушении резолюции по Ирану

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Британия, ФРГ и Франция постоянно нарушали резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН по иранской ядерной программе. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, передает ТАСС.

«Речь идет и об их неспособности соблюсти свои обязательства по обеспечению экономической отдачи для Ирана от снятия действовавших до 2015 года санкций ЕС, и об их незаконном решении возобновить одностороннее санкционное давление после переходного дня СВПД 18 октября 2023 года», — заявил дипломат.

28 августа страны евротройки (Франция, Германия и Великобритания) решили запустить механизм быстрого реагирования (snapback), который позволяет восстановить жесткие санкции ООН против Ирана. В МИД Исламской республики заявили, что подобные действия «лишены законных оснований», а в постпредстве России при всемирной организации назвали это решение «эскалационным».

