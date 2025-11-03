Мир
В Иране рассказали о влиянии войны с Израилем на отношения с Россией

Эксперт Дешири: В Иране некоторые ожидали помощи России в ходе войны с Израилем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В Иране некоторые представители интеллектуальных кругов ожидали помощи от России в ходе 12-дневной войны с Израилем. Об этом заявил декан Университета международных отношений при Министерстве иностранных дел Ирана, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Мохаммад Реза Дешири в интервью «Ленте.ру».

«Большинство иранцев положительно относятся к России и считают, что она сделала многое для укрепления сотрудничества. В то же время среди интеллектуалов есть мнение, что России следовало поддержать Иран в ходе 12-дневной войны с Израилем — прежде всего в сфере обороны и противовоздушной обороны», — отметил Дешири.

Политолог добавил, что подобные мнения не отражают позицию всего государства. Он уточнил, что иранская сторона, по сообщениям, не запрашивала средства обороны, поэтому Россия, вероятно, не передала никаких боеприпасов.

В августе член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр обвинил Россию в том, что она ограничилась осуждением ударов Израиля по Ирану. Он также заявил, что Москва якобы могла предоставить Израилю информацию о расположении систем противовоздушной обороны в Иране.

