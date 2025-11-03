В одной из европейских стран рассказали об отношении населения к России на фоне пропаганды

Геррейру: В Португалии пропаганда заставила население негативно относиться к РФ

В Португалии значительная часть населения из-за пропаганды негативно относится к России. Об этом со ссылкой на бывшего аналитика португальской разведки Алешандри Геррейру сообщает РИА Новости.

По словам Геррейру, реальные причины для такого отношения населения отсутствуют и являются парадоксом, поскольку между странами всегда были мирные отношения. Аналитик назвал антироссийскую пропаганду в его стране «монополией дезинформации». Он отметил, что после начала специальной военной операции на Украине информационную повестку в Португалии взяли под контроль, обеспечив негатив к РФ со стороны жителей.

