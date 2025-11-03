Мир
09:00, 3 ноября 2025МирЭксклюзив

В одной стране сообщили об усилении интереса молодежи к России

Политолог Дешири: Иранская молодежь все больше интересуется Россией
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Молодежь Ирана все больше интересуется Россией и ее языком. Об этом заявил декан Университета международных отношений при Министерстве иностранных дел Ирана, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Мохаммад Реза Дешири в интервью «Ленте.ру».

«Иранская молодежь стремится открыть для себя Россию — большую страну с огромным потенциалом», — заявил политолог.

По словам Дешири, у молодых иранцев есть множество возможностей изучать Россию. В частности, в стране открываются курсы русского языка, растет число участников Международной олимпиады по русскому языку. Кроме того, все больше иранских абитуриентов стремятся получить образование в России.

16 октября секретарь Совета безопасности Ирана Али Ардашир Лариджани встретился с президентом России Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

