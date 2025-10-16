Мир
19:45, 16 октября 2025

Путину передали послание от иностранного лидера

Секретарь совбеза Ирана Лариджани передал Путину послание от Хаменеи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Секретарь Совета Безопасности Ирана Али Ардашир Лариджани встретился с президентом России Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщается в Telegram-канале секретаря совбеза.

«Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани на встрече с президентом России Путиным передал послание верховного лидера», — утверждается в публикации.

Лариджани и Путин обсудили вопросы двусторонних отношений, региональное и международное сотрудничество, а также экономические связи Тегерана и Москвы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал возобновление санкций стран Запада против Ирана.

