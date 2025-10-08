Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:39, 8 октября 2025Мир

Лавров раскритиковал возобновление санкций против Ирана

Лавров: Возобновление санкций против Ирана — возмутительная история
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетСанкции против России:

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Возобновление странами Запада санкций против Ирана является грубейшим нарушением международного права и принципов ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта «Мосты на Восток».

«Сам факт возобновления этих санкций, которые Запад пытается выдать за состоявшееся правовое действо, — совершенно возмутительная история... Это просто подло, не говоря уже о том, что это грубейшим образом нарушает международное право. Устав ООН требует выполнять все резолюции. А они решили вот так», — сказал дипломат.

Материалы по теме:
Обогащенный Иран Чем для США обернется война с Ираном
Обогащенный ИранЧем для США обернется война с Ираном
9 января 2020
Украина, беспорядки и один довольный слон. Непростой 2022 год — на лучших снимках фотографов Reuters
Украина, беспорядки и один довольный слон.Непростой 2022 год — на лучших снимках фотографов Reuters
15 декабря 2022

При этом, по словам Лаврова, Исламская Республика, несмотря на давление, продолжает выступать за возобновление переговоров по ядерной программе, проявляя «гибкость и креативность» в своих подходах. «Иранцы по-прежнему готовы вести переговоры. Запад специально делает все, чтобы этих переговоров с Соединенными Штатами не было (хотя к этому иранцы всегда были готовы), и чтобы Иран с МАГАТЭ не возобновил нормального сотрудничества», — подчеркнул министр.

Ранее Тегеран назвал незаконным решение «евротройки» (Франция, Германия и Великобритания) восстановить санкции против страны.

До этого Совбез ООН отклонил проект резолюции о невозобновлении ограничений против Ирана, тем самым восстановив санкции в отношении страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Систем ПВО и ПРО России оказалось недостаточно для отражения атак ВСУ

    Жителей Подмосковья возмутил эротичный памятник учительнице

    Генштаб ВСУ уличили в признании потери территорий

    Медведев матом прокомментировал победу в матче против американца

    Ведущего прогноза погоды арестовали за нападение на возлюбленную

    Самая красивая девушка России опровергла слухи о пластических операциях

    Лавров раскритиковал возобновление санкций против Ирана

    Жена архитектора пыталась спасти стрелка

    Недельная инфляция в России ускорилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости