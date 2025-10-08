Лавров раскритиковал возобновление санкций против Ирана

Лавров: Возобновление санкций против Ирана — возмутительная история

Возобновление странами Запада санкций против Ирана является грубейшим нарушением международного права и принципов ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта «Мосты на Восток».

«Сам факт возобновления этих санкций, которые Запад пытается выдать за состоявшееся правовое действо, — совершенно возмутительная история... Это просто подло, не говоря уже о том, что это грубейшим образом нарушает международное право. Устав ООН требует выполнять все резолюции. А они решили вот так», — сказал дипломат.

При этом, по словам Лаврова, Исламская Республика, несмотря на давление, продолжает выступать за возобновление переговоров по ядерной программе, проявляя «гибкость и креативность» в своих подходах. «Иранцы по-прежнему готовы вести переговоры. Запад специально делает все, чтобы этих переговоров с Соединенными Штатами не было (хотя к этому иранцы всегда были готовы), и чтобы Иран с МАГАТЭ не возобновил нормального сотрудничества», — подчеркнул министр.

Ранее Тегеран назвал незаконным решение «евротройки» (Франция, Германия и Великобритания) восстановить санкции против страны.

До этого Совбез ООН отклонил проект резолюции о невозобновлении ограничений против Ирана, тем самым восстановив санкции в отношении страны.