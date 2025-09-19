Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:39, 19 сентября 2025Мир

Иран отреагировал на возобновление санкций ООН

МИД Ирана назвал незаконным решение «евротройки» восстановить санкции
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Тегеран назвал незаконным решение «евротройки» (Франция, Германия и Великобритания) восстановить санкции против страны. Об этом говорится в заявлении МИД Ирана в социальной сети X.

«Министр иностранных дел нашей страны посчитал незаконным и необоснованным шаг трех европейских стран по восстановлению отмененных санкций Совета Безопасности [ООН]», — говорится в публикации.

Иран также назвал данный шаг злоупотреблением механизмом восстановления санкций и предупредил, что ответственность за последствия этого действия будет лежать на странах, инициировавших процесс восстановления ограничений.

Ранее Совбез ООН отклонил проект резолюции о невозобновлении ограничений против Ирана, тем самым восстановив санкции в отношении страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Последствия будут неизбежны». В США захотели лишить Россию доходов от нефти. Что об этом известно?

    Звезда «Уральских пельменей» показала фигуру в крошечном бикини

    Гражданина России развернули на границе европейского государства

    На учениях «Запад» заметили надувные Су-30

    В Азербайджан впервые прибыл высокопоставленный армянский чиновник

    Звезда итальянской оперы рассказал о любви к России

    Охотники поймали 317-килограммового аллигатора

    В России рассказали о приравнивании одного действия граждан к госизмене

    Газ в Европе подешевел

    В Кремле рассказали о действиях Путина по мирному урегулированию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости