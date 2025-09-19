Иран отреагировал на возобновление санкций ООН

МИД Ирана назвал незаконным решение «евротройки» восстановить санкции

Тегеран назвал незаконным решение «евротройки» (Франция, Германия и Великобритания) восстановить санкции против страны. Об этом говорится в заявлении МИД Ирана в социальной сети X.

«Министр иностранных дел нашей страны посчитал незаконным и необоснованным шаг трех европейских стран по восстановлению отмененных санкций Совета Безопасности [ООН]», — говорится в публикации.

Иран также назвал данный шаг злоупотреблением механизмом восстановления санкций и предупредил, что ответственность за последствия этого действия будет лежать на странах, инициировавших процесс восстановления ограничений.

Ранее Совбез ООН отклонил проект резолюции о невозобновлении ограничений против Ирана, тем самым восстановив санкции в отношении страны.