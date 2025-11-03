В Польше усомнились в разумности политики Латвии против россиян

Mysl Polska: Депортация россиян из Латвии — пример необоснованного национализма

Депортация россиян из Латвии — это пример непродуманной и националистической политики властей страны. С таким мнением выступило польское издание Mysl Polska.

«Представляют ли горстка пожилых людей, не способных сдать простой экзамен по языку, реальную угрозу национальной безопасности Латвии? Ответ на этот вопрос очевиден. Вероятно, даже для самих латышей. Но иногда страх и необоснованный национализм ослепляют людей», — пишет газета.

Издание подчеркнуло, что латвийские власти продолжают называть распространение русского языка в стране «наследием советской оккупации», игнорируя тот факт, что русскоязычные составляют около 35 процентов населения.

Ранее стало известно, что власти Латвии намерены депортировать 841 россиянина с истекшим сроком действия вида на жительство (ВНЖ) до конца ноября 2025 года.

