В Сербии назвали «подлостью» введение санкций против России

Вулин: Сербия не совершит подлость и не введет санкции против России

Председатель наблюдательного совета «Србиягаз», глава отделения Российского исторического общества в Сербии и бывший замглавы правительства Сербии Александр Вулин в разговоре с РИА Новостями заявил, что страна не совершит «подлости» и не введет санкции против России.

«Мы не можем этого сделать, потому что это бы стало историческим предательством, первый раз в истории русского и сербского народов возникло бы поколение сербов, которые в конфликте с Россией. Этого никогда не происходило», — добавил Вулин.

Ранее Вулин назвал условие отъема Западом российских активов. Он также заявил, что всю свою историю крупнейшие европейские страны «грабили свои колонии», забирая материальные блага у тех, кто проявляли какую-либо слабость. Изъятие активов России возможно только, если в ЕС будут уверены, что не понесут за это никакого наказания.