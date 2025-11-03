В Турции простились с легендой кинематографа Энгином Чагларом

Haberler: В Турции простились с кинозвездой Энгином Чагларом, он погиб в ДТП

В Турции 2 ноября простились с легендой кинематографа, актером Энгином Чагларом, об этом сообщает турецкое издание Haberler. 85-летний актер погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как пишет турецкое СМИ, на похоронах всех тронули слова его жены Филиз Вурал и сыновей Эсера и Чаглана Овета, которые рассказали, что Энгин Чаглар хотел умереть в ноябре.

«Мой отец всегда говорил: "Мой дед и Мустафа Кемаль Ататюрк умерли в ноябре, и я тоже хочу умереть в ноябре"», — цитирует слова сына актера турецкое издание.

Для актера организовали похоронную церемонию в Центральной мечети Шишли. Проститься с легендой турецкого кинематографа пришли Эдиз Хун, Нури Алчо, Теоман Аыйк и многие другие знаменитости. Похоронили Энгина Чаглы на кладбище Зинджирликую в европейской части Стамбула.

Энгин Чаглар переходил дорогу в Стамбуле и его сбил мотоциклист. Актера экстренно доставили в больницу, но спасти его не удалось.

За свою жизнь он снялся в десятках турецких кинокартин. Например, в фильмах «Сирота», «Одинокий человек», «Печальная любовь» и множестве других.