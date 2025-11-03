Бывший СССР
22:09, 3 ноября 2025

В зоне спецоперации ликвидировали обучавшегося по ускоренной программе украинца

ВС РФ ликвидировали обучавшегося по ускоренной программе лейтенанта ВСУ Вусатюка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Обучавшийся по ускоренной программе в Академии госпогранслужбы Украины лейтенант Александр Вусатюк был ликвидирован в зоне спецоперации в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что это произошло при отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) из района населенного пункта Тихое Харьковской области. Источник в российских силовых структурах уточнил, что Вусатюк являлся 21-летним выпускником Академии Государственной пограничной службы Украины.

Ранее стало известно, что 58 раненых иностранных военных вывезли после взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве Харьковской области. Оказалось, что командование ВСУ использовало НПЗ в качестве штаба и места сосредоточения техники.

