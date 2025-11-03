VDMA: В сентябре объем заказов в машиностроении Германии упал почти на 20 %

В сентябре 2025 года объем заказов в немецком машиностроении обрушился. Об этом со ссылкой на Союз машиностроителей Германии (VDMA) сообщает РИА Новости.

Портфель заказов машиностроительной отрасли Германии упал почти на 20 процентов. В реальном выражении объем в годовом выражении сократился на 19 процентов.

Новых заказов из самой ФРГ оказалось меньше на пять процентов. Заказы из-за рубежа упали на 24 процента. В связи с этим VDMA снизил прогноз динамики сокращения производства промышленного оборудования по итогам текущего года с минус двух до минус пяти процентов.

Как заявил главный экономист VDMA Йоханнес Гернандт, отрасль по-прежнему страдает от заметного падения спроса и недозагрузки производственных мощностей. В числе причин ситуации он назвал ужесточение торговли с США.

Причиной деиндустриализации страны называют отказ от российского газа. Так на странице в соцсети X объяснил ситуацию в промышленности глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По данным Немецкого экономического института, каждая третья компания Германии решила сократить рабочие места в 2026 году. Экономические перспективы ФРГ ухудшились к концу 2025 года. Результаты опроса подчеркивают ухудшение развития промышленного сектора европейской страны: 41 процент предприятий объявили о сокращениях. Также усугубляется инвестиционный кризис Германии: лишь 23 процента организаций намерены инвестировать в новые проекты в предстоящем году, а 33 процента планируют сокращать их.

