10:09, 3 ноября 2025Экономика

Каждая третья компания Германии решила сократить рабочие места

Bild: Каждая третья компания Германии планирует сокращение штата в 2026 году
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Каждая третья компания Германии решила сократить рабочие места в 2026 году. Такие данные опроса Немецкого экономического института опубликовало издание Bild.

По данным исследования, экономические перспективы ФРГ ухудшились к концу 2025 года. Так, 36 процентов всех опрошенных предприятий запланировали сокращение штата и только 18 процентов намерены создать рабочие места.

Результаты опроса подчеркивают ухудшение развития промышленного сектора европейской страны: 41 процент предприятий объявили о сокращениях. Также усугубляется инвестиционный кризис Германии: лишь 23 процента организаций намерены инвестировать в новые проекты в предстоящем году, тогда как 33 процента планируют сокращать их.

Ранее была раскрыта причина ущерба экономике Германии из-за конфликта на Украине. Бывший посол РФ в Берлине Сергей Крылов подчеркнул, что немецкая экономика выросла во многом благодаря хорошим отношениям с Россией.

