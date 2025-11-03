Bild: Каждая третья компания Германии планирует сокращение штата в 2026 году

Каждая третья компания Германии решила сократить рабочие места в 2026 году. Такие данные опроса Немецкого экономического института опубликовало издание Bild.

По данным исследования, экономические перспективы ФРГ ухудшились к концу 2025 года. Так, 36 процентов всех опрошенных предприятий запланировали сокращение штата и только 18 процентов намерены создать рабочие места.

Результаты опроса подчеркивают ухудшение развития промышленного сектора европейской страны: 41 процент предприятий объявили о сокращениях. Также усугубляется инвестиционный кризис Германии: лишь 23 процента организаций намерены инвестировать в новые проекты в предстоящем году, тогда как 33 процента планируют сокращать их.

