Экс-посол Крылов: Конфликт на Украине нанес серьезный ущерб экономике Германии

Конфликт на Украине нанес серьезный ущерб экономике Германии. Об этом заявил бывший посол РФ в Германии Сергей Крылов в интервью YouTube-каналу The Moscow Report.

«Потому что немецкая экономика выросла во многом благодаря хорошим отношениям с Россией, благодаря доступу к нефти, газу и так далее», — уточнил экс-посол.

По словам бывшего представителя российского диппредставительства, немецкие компании приняли решение покинуть российский рынок после 2022 года из-за влияния США и решения правительства Германии, которое, вероятно, обещало им свою помощь.

Ранее стало известно, что Германия понесет многомиллиардные финансовые потери, если будет принято решение об использовании замороженных в Европе российских активов в пользу Украины. Такой шаг может обойтись ФРГ потерей 100 миллиардов евро, поскольку она серьезно инвестировала в Россию.