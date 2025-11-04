4 ноября по всей России отмечают День народного единства, а жители Марий Эл празднуют День Республики. Православные верующие в этот день вспоминают чудеса Казанской иконы Божией матери. Подробнее о важных торжествах, приметах и знаменитых именинниках 4 ноября — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
День народного единства
4 ноября 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. Так в России завершился долгий период Смуты — через несколько месяцев после освобождения столицы на престол избрали нового царя — Михаила Федоровича Романова.
День народного единства призван напомнить, как ополченцы продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
День Республики Марий Эл
Праздник установлен в честь образования Марийской автономной области в 1920 году. Он провозглашает идеи единения марийского народа, бережного отношения к самобытной культуре, языку, и родному краю.
Среднее Поволжье, где сейчас располагается Республика Марий Эл — древнейшая родина марийцев. Считается, что они пришли в эти земли около 1500 лет назад. До наших дней они сумели сохранить свои религиозные традиции и обряды — многие в регионе до сих пор исповедуют язычество — традиционные танцы и костюм с разноцветной вышивкой.
Дeнь гocудapcтвeннocти Удмуpтcкoй Ρecпублики
Родственный марийцам народ — удмурты — тоже отмечают праздник: 4 ноября 1920 года была провозглашена автономия Вотской (Удмуртской области), которая впоследствии стала Удмуртской Республикой.
Удмурты — один из коренных народов Среднего Урала. Основой для формирования этноса послужили местные финно-пермские племена под влиянием скифов, угров, тюрок и славян. До середины XVI века удмурты не были единым народом: Северная группа довольно рано вошла в состав Вятской земли, которую осваивали русские переселенцы. Южные удмурты долгое время находились под влиянием Волжской Булгарии, а затем Золотой Орды и Казанского ханства.
Праздники в мире 4 ноября
Какой церковный праздник 4 ноября
Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери
Согласно преданию, в 1579 году в Казани юной Матроне во сне явилась Богоматерь. Она сказала, что на том месте, где стоит матронин дом, в земле зарыта икона и велела объявить об этом местным властям. Воеводы не захотели поверить Матроне и, возвратившись ни с чем, она сама откопала чудотворный образ.
До 1612 года Казанская икона была местночтимой, но во время сражения ополченцев с поляками список находился в войсках Дмитрия Пожарского. Позже образ, хранивший русские отряды в течение всего похода, установили на Красной площади. В память о спасении столицы царь Михаил Федорович велел отмечать праздник в честь иконы-заступницы.
Какие еще церковные праздники отмечают 4 ноября
- Праздник в честь икон Божией Матери Якобштадской и Андрониковской;
- День памяти семи отроков Ефесских;
- День памяти равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского.
Приметы на 4 ноября
В старину день «Осенней Казанской» считался женским праздником, Казанскую Богоматерь называли бабьей заступницей. Часто в это время играли свадьбы и проводили расчеты за проделанную работу, так что многие мужчины возвращались домой с заработков.
- Свадьба в День Казанской иконы сулит долгий и крепкий брак.
- Не стоит в этот день отправляться в дальний путь — можно стать жертвой обмана или непогоды.
- Ясный день 4 ноября предвещает похолодание.
Кто родился 4 ноября
Игорь Тальков (1956-1991)
Советский музыкант-мультиинструменталист и певец, основатель и лидер рок-группы «Спасательный круг», участник коллектива «Электроклуб». Большая слава пришла к Талькову в конце 1980-х благодаря песне «Чистые пруды». Также он снялся в фильмах «За последней чертой» и «Царь Иван Грозный».
Жизнь артиста оборвалась 6 октября 1991 года во время концерта в Петербурге. По версии следствия, в ходе конфликта за кулисами продюсер Валерий Шляфман случайно выстрелил в Талькова.
Мэттью Макконахи (56 лет)
Американский актер и продюсер, известный по ролям в драматических фильмах и ромкомах: «Как отделаться от парня за 10 дней», «Интерстеллар», «Далласский клуб покупателей», «Джентльмены» и многих других.
В 2020 году Макконахи выпустил мемуары под названием «Зеленый свет». Книга была признала «одним из главных литературных событий» года.
Кто еще родился 4 ноября
- Пи Дидди (P.Diddy) (56 лет) — американский рэпер;
- Табу (54 года) — индийская актриса;
- Галина Боб (41 год) — российская актриса;
- Сергей Пахомов (59 лет) — российский актер и художник;
- Ирина Мягкова (43 года) — российская актриса, стендап-комик.