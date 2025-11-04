Боец заявил о западной подготовке ВСУ к конфликту с Россией задолго до СВО

Подготовка Западом подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) к масштабному конфликту с Россией началась задолго до специальной военной операции. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил боец с позывным Белый.

«В 2018-м я не то что сталкивался, я проходил обучение по британской методике, курс пехотинца. Они приезжали к нам на Украину, на тот момент я также был в 106-м батальоне. И два месяца занимались с ними», — заявил военный.

Он добавил, что британские военные особенно интересовались тактикой российских военных и бойцов народного ополчения Донбасса.

Ранее бывший украинский военный с позывным Фартовый заявил, что в ВСУ используют заградотряды. По его словам, в качестве заградотрядов выступают подразделения украинской Нацгвардии.